للعلاج بالخارج.. مركز طبرق الطبي يبدأ تسليم تفويضات مرضى الأورام

23 يونيو، 2022 10:20 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أفاد مركز طبرق الطبي أن اللجنة المركزية للعلاج في الخارج بدأت بتسليم التفويضات لمرضى الأورام بالمركز.

وأهاب المركز أنه على جميع المرضى المسجلين بالكشف التوجه لمبنى الإدارة الكائن بالحي السكني بالمركز الطبي.

وأكد على ضرورة إحضار جواز السفر لإستلام تفويضاتهم.

ونوه المركز أن الدولة تتكفل بالعلاج فقط ولا تتضمن الإقامة والمصاريف.

وذلك بعد تنسيق المرضى مع السفارة الليبية في تونس.

وأوضحت إن التفويض يحمل صلاحية 60 يوما فقط من تاريخ الإصدار.

23 يونيو، 2022 10:20 ص
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