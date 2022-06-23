شركة سرت: المحتجين حاولو إقفال الصمام ولم نغلق بير ترفاس

23 يونيو، 2022 9:59 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

أفادت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس قيام مجموعة من المحتجين على ساعات طرح الأحمال بمحاولة إقفال الصمام الذي يقع بالقرب من محطة كهرباء الزاوية.

وأوضحت الشركة أنها أبلغت جهاز حرس المنشآت النفطية الذي إستطاع منعهم من إغلاق الصمام.

وأكدت أنها كلفت أفراد من الحرس بحماية الموقع بعد رحيل المحتجين.

في حين نفت الشركة أنه لا صحة لما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وذلك بشأن إغلاق صمام محطة بير ترفاس بالزاوية من قبل الشركة.

23 يونيو، 2022 9:59 ص
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