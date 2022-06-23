سباحة تفقد الوعي تحت الماء في بطولة العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فقدت السباحة الأمريكية أنيتا ألفاريس وعيها بل وأوشكت على أن تفقد حياتها في قاع حوض السباحة أثناء مشاركتها في بطولة العالم للسباحة.

تلك البطولة المقامة في العاصمة المجرية بودابيست.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، قفزت مدربتها الإسبانية أندريا فوينتيس لإنقاذها.

وذلك بعد أن شاهدتها وهي تغوص إلى قاع الحوض بعد المشاركة في منافسة السباحة الفردية الحرة للسيدات.

وبدأ الفريق الأمريكي مرعوباً بشكل واضح وهم يشاهدون التسلسل المرعب للأحداث.

وشاهد البعض وهم يواسون بعضهم بينما كان المسعفون يتسابقون لإنقاذ حياة السباحة ألفاريس.

وقالت فوينتيس: “لقد كان الأمر مرعبا، اضطررت للقفز إلى الماء لعدم تدخل رجال الإنقاذ، وشعرت بقليل من الخوف لأنها لم تكن تتنفس لكنها الآن على ما يرام”.

وقفزت فوينتيسن بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى سطح الماء قبل أن تتم مساعدتها لإيصالها إلى حافة المسبح.

ونُقلت السباحة ألفاريس على حمّالة إلى المركز الطبي، حيث ظهر زملاؤها والمشجعون في حالة صدمة.