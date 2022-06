رسالة من براد بيت: اقترب الفصل الأخير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

على الرغم من فوز الممثل الأمريكي براد بيت بجائزة الأوسكار مرتين، يبدو أنه يستعد لاعتزال الفن قريبا.

وبحسب موقع “كومبليكس” الأمريكي، في قصة غلاف جديدة لـ GQ،

قال براد بيت: ” إنه يشعر أن حياته المهنية تقترب من نهايتها”.

وتابع بيت: أنا على مسافة قدم من خط النهاية، هذا هو الفصل الأخير أو الثلث الأخير في مسيرتي،

لكني ما زلت لا أعرف كيف سأقضي هذا القسم قبل الاعتزال.

*نجم الأوسكار

وفاز براد بيت بجائزة الأوسكار في عام 2020 عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood “، للمخرج كوينتن تارانتينو.

وفي وقت سابق كشف المخرج كوينتن تارانتينو، عن أنه يعتقد أن صناعة السينما ستفقد إحدى أعظم مواهبها عندما يتقاعد براد بيت من التمثيل.

وقال تارانتينو عن بيت، “إنه مجرد سلالة مختلفة من الرجال، وبصراحة لا أعتقد أنه يمكنك وصف ذلك بالضبط لأنه يشبه وصف تألق النجوم في السماء”.

وأثنى المخرج الأمريكي على تجربة العمل مع النجم براد بيت.

كما أكد أنه كان يشعر إن أفلامه اكتملت بمجرد رؤية براد بيت في العدسة.

ولم يتوقف تارانتينو عن تشبيه براد بيت بالنجوم اللامعة في السماء.

ولم يوضح براد بيت سببًا لقرار اقتراب الاعتزال، خاصةً أن مسيرته الفنية متألقة مؤخرًا، بعد الفوز بالأوسكار.