بالتمر: تكليف “القطراني” لإدارة جديدة لشركة الخدمات العامة تجاوز للاختصاصات

أخبار ليبيا 24- خاص

حذّرت المستشار القانوني في الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، مبروكة جمعة بالتمر، من تبعيات قرار نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية، علي القطراني، القاضي بتكليف إدارة جديدة للشركة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، قالت بالتمر: “إن ما حدث يُعتبر مخالفاً واعتداءً على ممتلكات الشركة وترهيب للعاملين فيها، خصوصاً مداهمة مقر الشركة بتلك الطريقة”.

وأوضحت بالتمر أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل نائب رئيس الوزراء واللجنة التسييرية لبلدية بنغازي، يعتبر مخالفة صريحة للقانون وعرضة للطعن أمام القضاء المدني والجنائي.

واعتبرت بالتمر، أن قرار تشكيل مجلس إدارة وإعفاء الإدارة السابقة، تجاوز وفوضى، مؤكدة بأن القرار من اختصاص الجمعية العمومية بالشركة ووزير الحكم المحلي فقط.

مشيرة إلى أن كل إجراء يصدر عن أي جهة غير ذلك لا يُعتدّ به ويكون القصد منه الاستيلاء على أموال ومخصصات الشركة.

وأشارت المستشار القانوني في الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، أن القانون التجاري هو من ينظم عمل الشركات العامة لخدمات النظافة والتي تعمل باستقلالية تامة.