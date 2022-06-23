المنقوش في النمسا لبحث التعاون المشترك لتأمين وحماية الحدود ومجال النفط في ليبيا

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بحثت، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها النمساوي، ألكسندر شالنبرج، اليوم الخميس في النمسا، سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين ليبيا والنمسا.

وقالت الخارجية، إن الجانبين بحثا التعاون المشترك في ملف تأمين وحماية الحدود ومجال النفط في ليبيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت، كما تطرق الاجتماع الى آخر مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية والدولية. وثمنت المنقوش دعم النمسا لجهود حكومة في دعم الاستقرار في ليبيا، على حد قول الوزارة.

#فيينا | وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، @NajlaElmangoush اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا، للقاء وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية #الكسندر_شالنبرج pic.twitter.com/vIVun9vJi3 — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) June 23, 2022

من جانبه أكد الوزير النمساوي، عبر تويتر، مواصلة النمسا والاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية والانتخابات التي تقودها ليبيا لإنهاء الأزمة السياسية.