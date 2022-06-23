رعب بين صفوف المثليين.. مرض خطير ينتشر بينهم المكورات السحائية يقتل ويصيب العشرات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سيطرت حالة من القلق في ولاية فلوريد الأمريكية بسبب انتشار مرض المكورات السحائية بين المثليين،

حيث تم تسجيل 24 حالة إصابة و6 وفيات حتى الآن.

ووصف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) انتشار المرض،

بواحدة من أسوأ حالات تفشي مرض المكورات السحائية

بين الرجال المثليين وثنائي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة.

*انتشار خطير

وكشف مركز السيطرة على الأمراض في بيان رسمي،

أن وزارة الصحة فى فلوريدا أبلغت عن ما لا يقل عن 24 حالة و6 وفيات بين الرجال المثليين وثنائي الجنس.

كما أوضح مركز السيطرة على الأمراض ،

أنه تم فتح تحقيقا في تفشي مرض المكورات السحائية في فلوريدا.

ويتعاون المركز حاليا مع وزارة الصحة في الولاية لاكتشاف المزيد.

ونصح المركز بضرورة التطعيم للرجال المثليين،

وثنائيي الجنس إذا كانوا يعيشون في فلوريدا.

كما نصح بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول التطعيم إذا كانوا يسافرون إلى فلوريدا.

*المكورات السحائية

ويشير المكورات السحائية إلى أي مرض تسببه بكتيريا تسمى “النيسرية السحائية”.

وغالبًا ما تكون هذه الأمراض شديدة، ويمكن أن تكون مميتة بين المثليين،

وتشمل التهابات بطانة الدماغ والنخاع الشوكي (التهاب السحايا) ومجرى الدم.

ويعتبر مواكبة اللقاحات الموصى بها أفضل حماية ضد مرض المكورات السحائية،

وأكد المركز أهمية لقاح MenACWY الروتيني للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.