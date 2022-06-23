الطاقة الدولية: روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا

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قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ، الأربعاء، إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا.

وأضاف بيرول في بيان بحسب “رويترز” أن روسيا تسعى لتعزيز نفوذها السياسي وسط أزمة أوكرانيا، مؤكدًا أن أوروبا بحاجة للاستعداد الآن.

وتابع “بالنظر إلى هذا السلوك في الآونة الأخيرة فإنني لن أستبعد أن تواصل روسيا إيجاد مشاكل مختلفة هنا وهناك وأن تواصل إيجاد ذرائع لمزيد من الخفض في تسليمات الغاز إلى أوروبا، بل إنها ربما تقطعها بشكل كامل”.

وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى أن أوروبا تحتاج إلى خطط طوارئ.

وكانت شركة غازبروم الروسية العملاقة، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، عبر خط الأنابيب.

وعزت الشركة أن سبب هذا اتخاذ هذا القرار بالخفض هو نتيجة تأخر الإصلاحات، في حين وصفته الحكومة الألمانية بأنه “سياسي”.

وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “نوردستريم 1″، بعد قرار من موسكو، وهو ما اعتبره البعض “هجوم اقتصادي” على أوروبا.