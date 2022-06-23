الشؤون الاجتماعية تحيل ملاحق منحة الزوجة والأولاد بقيمة 37 مليون دينار

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أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس أذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع الأذونات على إدارات فروع المصارف التجارية لايداعها في حسابات مستحقيها.

وأضافت أنه تمت إحالة أذونات صرف خاصة بالملحق رقم (1) لمنحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر لسنة2020.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تمت إحالة ملحق منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضًا إحالة الملحق الخاص بالثلاثة أشهر الأولى يناير فبراير مارس من سنة 2022.

ولفتت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الملاحق بلغت حوالى 38 مليون دينار.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة في المراحل الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى المبارك.