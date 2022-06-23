الأردن.. مقتل طالبة داخل إحدى الجامعات بعد أيام من حادث مصر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهد الأردن حادث بشع، حيث لقيت طالبة جامعية مصرعها داخل جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، ذلك بعد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وتأتي هذه الحادثة المروعة بعد أيام من حادثة الطالبة المصرية نيرة أشرف والتي لفظت أنفاسها الأخيرة أمام جامعة المنصورة.

وكشف مصدر في الأمن العام الأردني لمصادر صحفية عن،

إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة.

وأدى ذلك إلى وفاتها فور وصولها المستشفى.

وأوضح المصدر أن الفتاة وصلت إلى المستشفى في حالة سيئة وعلى إثرها فارقت الحياة.

– تفاصيل الواقعة

تعرضت الطالبة إيمان إرشيد لإطلاق نار من قبل أحد المجهولين في الأردن، وكانت إيمان تدرس في جامعة العلوم التطبيقية.

وأكدت مصادر صحفية أن الشخص الذي أطلق النار على إيمان ليس طالبا في الجامعة، وإنما قام بالتنكر وارتدى قبعة على رأسه وتوجه نحو الطالبة.

وبحسب شهود الواقعة أن الفتاة قد خرجت من تأدية امتحانها للتو، وحينما أتى مطلق النار كانت الفتاة تعتقد أنه سلاح صوت وفقا لردة فعلها.

إلا أنه أطلق عليها 5 رصاصات، واحدة في الرأس و4 رصاصات في الجسد.

وبعد ذلك قام رجال الأمن في الأردن بمحاولة لإلقاء القبض عليه إلا أنه أطلق النيران في الهواء واستطاع الفرار، موضحين أن عمره لا يتجاوز 24 عاماً.

– الجامعة تنعي طالبتها

من ناحية أخرى قالت الجامعة في بيان رسمي: ” تتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة”.

ونعت الجامعة طالبتها إيمان إرشيد من كلية التمريض، وتقدمت لأسرة الفقيدة وأسرة الجامعة في الأردن بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

– ردود أفعال

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة إيمان إرشيد، مستنكرين فظاعة الجريمة.

وربطوا هذه الجريمة بحادثة الطالبة المصرية نيرة أشرف والتي قتلت بآلة حادة.

كما طالبوا بإنزال أقصى العقوبات على مرتكب هذه الجريمة.