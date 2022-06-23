استطلاع| تباين الآراء حول حملة استهداف الكلاب الضالة في بنغازي

أخبارليبيا24

انتشرت مؤخرًا في عدد من المدن الليبية، وبينها مدينة بنغازي الكلاب الضالة في شوارع وأزقة المدينة بشكل لافت للنظر.

سجلت أكثر من مرة هجوم هذه الكلاب على المارة خاصة الأطفال، حيث شهد مستشفى الجلاء الفترة الماضية استقبال طفلين تعرضا لهجوم الكلاب الضالة وكانت إصاباتهم خطيرة.

وحدة مكافحة الكلاب السائبة التابعة للحرس البلدي بنغازي أطلقت حملة للقضاء على الكلاب الضالة في شوارع المدينة.

إلا أن هذه الحملة قوبلت برفض واسع رغم الخطر الذي تشكله، وحول ها الأمر سألنا ماتبعينا إن كانوا مع هذه الحملة أم ضدها، أما أن لديهم حل آخر للتخلص من هذه الكلاب.

بداية تقول Nosa Bashir أنها :”ضد وبقوة”، يؤيدها سالم بالمشكان بالقول :”ضد وبقوة، إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

أما Fathia Alabbar تقل إنها :”مع الحملة وبقوة”، وكذلك Amal Mohammed يقول :”مع وبكل قوة”.

ورافع رمضان يقول :”مع الحملة وبكل قوة مع استمرارها وتعميمها على كافة المناطق خاصة وسط البلاد لكثرتها وخطورتها”.

وقالت طوق الياسمين :”مع خطر كبير على الناس وخصوصا الأطفال وفى أغلب دول العالم تندار عليهم في حملات”.

ويرى محمود ضو :”أنه إذا كان في ضرر على الناس أكيد مع”، وآمة الله تؤكد أنها :”ضد وبقوة، ما لم تكن ذات خطر أو مرض على الناس”.

وتؤكد جسر المودة :”نحن في سيدي اخريبيش متضررين منهن، ولذلك نطالب بالقضاء عليهن وبأسرع وقت وربنا يوفقكم ويحفظكم”.

ويرى أسد الجروح :”هذا مخلوق من مخلوقات الله، ماعندكم حق تقتلوهن، الأرض مش لكم أنتو بس احذروا غضب الله نصيحة”.

وتؤكد حنين الفايدي أنها ضدها وتقول :”في حلول أخرى لكن شعوب هلكها الجهل والانحطاط الإنساني”.

كذلك أسد الجروح يقول :”ضد وبقوة، ربي خلقهن باش تقتلوهن؟ بأي صفة أنتوا ما في حاجة ما درتوها آخر حاجة توا الكلاب ما تنجش منكم”.

ويرى عبادي بوراس :”أنا من رأيي مفروض محمية خاصة للحيوانات الضالة، بدال القتل تمسكهن وتحطهن في مكان مخصص لهن أما قتلهن حرام”.

ويقول Adel Omar Gaddafi :”الناس اللي ضد عليهم تحمل المسؤولية من موت الأطفال نتيجة هجمات هذه الكلاب”.

ويرى AL-Mahdi Al-Slimani أنه :”مع قتل الكلب المسعور، لكن الكلب الضال اللي في حاله خلوه في حاله”.

وتؤكد Asia Ayoob أن :”الكلاب السايبة عندنا مليانة في طرابلس، وكل مرة تقتل حد، قالوا جتهم فتوى بعدم قتلهم، لكن فيه فتاوي بقتل الليبيين”.

ويقول سامي علي :”أكيد معها، ولا تاخذوا بكلام دعاة حماية الرفق بالحيوان”، أما زكريا الزوام يقول إنه :”ضد وبقوة، شن المشكلة لو وضعت في أقفاص، والنعمة اللي تفضل من المستشفيات يعطوها لهم هذي مجرد وجهة نظر”.

يرى Mahmoud Alhasony أنه :”في ستين حل خاطي أنك تقتلهن”، علي مهند يقول :”حرام أطردوهن لمكان بعيد عن السكان بس إبادة لا”.