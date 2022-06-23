ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على مناطق ليبيا بسبب كتلة هوائية ساخنة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بأغلب مناطق البلاد نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا اليوم على مناطق أقصى الساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تكون شمالية شرقية بعد الظهر على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و35 درجة مئوية، وبين 36 و40 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.