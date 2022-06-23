أمن زليتن تعلن القبض على 35 مطلوب على ذمة قضايا

23 يونيو، 2022 10:38 م
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أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن زليتن القبض على أكثر من 35 مطلوب على ذمة قضايا ومحاضر مفتوحة وشكاوى لدى مراكز الشرطة بالمديرية.

وقال مكتب الإعلام الأمني بالمديرية عبر حسابه على “فيسبوك” إن ضبط المتهمين تم بناءً على تعليمات مدير أمن زليتن بتسيير الدوريات الأمنية بالمدينة.

وأوضح المكتب أن هذه الدوريات للحد من الجريمة والمجاهرة بالأمن الظاهر وضبط المجرمين والمخالفين والمطلوبين لدى مراكز الشرطة.

وأشار إلى أن دوريات قسم البحث الجنائي زليتن أقامت خلال اليومين الماضيين استيقافات ليلية فُجائية بعدة مناطق داخل اختصاص المديري.

وذكر مكتب الإعلام أنه تم من خلالها  إلقاء القبض على أكثر من (35) مطلوب على ذمة محاضر مفتوحة وشكاوي لدى مراكز الشرطة.

وأفاد أن الحملة شهدت نزع الزجاج المعتم وضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية وإحالتهم إلى المراكز لاستكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة.

23 يونيو، 2022 10:38 م
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