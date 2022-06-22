وليامز تعرب عن تطلعها لاستجابة رئاسة النواب والدولة لدعوتها للاجتماع

22 يونيو، 2022 10:54 م
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أخبارليبيا24

أعربت مستـشارة الأمين العام للأمم المتحدة سـتيفاني ولـيامز اليوم الأربعاء عن تطلعها لاستجابة رئاسة مجلسي النواب والدولة لدعوة الاجتماع لمعاجلة القضايا العالقة.

وقالت وليامز :”التقيت الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا توماس ريم بيردال، وناقشت معه الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي”.

وأضافت، أنهم أعربوا خلال اللقاء في أوسلو عن تطلعهم إلى استجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة، من قبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا العالقة.

وأشارت إلى أن اللقاء حضره مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج هنّة أورلكسون، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أبدى يوم الإثنين، استعداده التام للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المشري، في رسالة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إنه مستعد للقاء صالح تأكيدًا لاستمرار سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت.

وأضاف رئيس المجلس :”نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي”.

22 يونيو، 2022 10:54 م
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