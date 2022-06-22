نورلاند: إحصائية حكومة الدبيبة بشأن إنتاج النفط غير دقيقة

22 يونيو، 2022 12:26 ص
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ريتشارد نورلاند

أخبار ليبيا 24 – خبر

اكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ان تراجع إنتاج النفط الليبي يخدم المصالح الروسية التي تدعم ذلك .

وأضاف نورلاند لشبكة سي إن أنه لايوجد كيان سياسي في ليبيا يفرض سيطرته على كامل التراب الليبي بما فيها حقول النفط.

واشار نورلاند إلى أن هناك أطراف تسعى للاستفادة من تزوير احصائيات إنتاج النفط وإيراداته، مرجعا ذلك للتوترات السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال السفير الأمريكي ان الارقام التي اعلنتها حكومة الوحدة بشأن انتاج 100 الف برميل فقط غير دقيقة، مؤكدا أن الانتاج اعلى بكثير.

22 يونيو، 2022 12:26 ص
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