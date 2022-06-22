خبر سار لعشاق الفن الجميل.. نجاة الصغيرة تعود للغناء أعمال جديدة بعد سنوات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الملحن المصري سامي الحفناوي عن تعاونه مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في أعمال جديدة تعود من خلالها للغناء بعد غياب لسنوات.

وقال الحفناوي، في تصريحات صحفية: “لم نحدد حتى الآن موعداً محدداً لطرح الأعمال الجديدة”.

وتابع: “لذا لن أستطيع التحدث أو البوح بأي تفاصيل عن التعاون بيني والفنانة القديرة”.

وتأتي تصريحات الحفناوي، عقب تقارير تحدثت عن عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء بعد غياب دام سنوات، وأنها تستعد لطرح أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

*أغنية لنجاة

وأعتزلت الفنانة القديرة نجاة الفن في عام 2002، لكنها عادت في عام 2017 بأغنية “كل الكلام”، كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي،

وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجي ومن إخراج هاني لاشين.

وتعد نجاة الصغيرة من أشهر مطربات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أبرز أفلامها “الشموع السوداء” مع صالح سليم و”ابنتي العزيزة” من بطولة رشدي أباظة.

وفي العام 2021، فاجأت نجاة الصغيرة متابعيها بمداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر فضائية “MBC مصر”، وأعلنت عن رغبتها في

طرح أغاني جديدة.

وقالت نجاة: “سأقدّم عملاً قريباً، لكن الأغاني الخاصة بي صعبة، ومجموعة العازفين الذين كانوا معي غير موجودين حالياً”.

وتابعت: “سأفعل ذلك قريباً ولكن ما يمنعني هو أنني من الصعب أن أجد ملحناً يصلح للعمل الذي أتمناه”.

كما أوضحت نجاة أن الموسيقى هي حياتها، وأنها تعلمتها من أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

وأضافت:”مكتبة السيدة أم كلثوم عظيمة وكبيرة جداً.. وأحب سماع مقاطع من كل أغنياتها المميزة”.