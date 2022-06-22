المصالحة في الجنوب .. محور اللقاء بين الكوني وأبوجناح

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الأربعاء نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، لبحث ملف المصالحة الوطنية في الجنوب الليبي لضمان أمنه واستقرار.

وأكد الكوني على أن قوة الجنوب الليبي تكمن في وحدة مكوناته، وشدد على ضرورة العمل لضمان نحاح ملف المصالحة في الجنوب، وحلحلة المشاكل التي يعاني منها في عديد المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفض اي تشظي يزعزع أمنه واستقراره.

بدوره، أكد المهندس بوجناح، أن أمن واستقرار ليبيا يكمن في أمن الجنوب، موضخا أن الحكومة تبذل جهود مضنية لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، ونجاح ملف المصالحة بين مكونات الجنوب تساهم في استقراه ووحده، الذي هو استقرار ووحدة ليبيا.

وحضر اللقاء كلا من النائب بالبرلمان عن أوباري عبدالقادر حسن يحي، وأحد أعيان فزان احمد عبدالقادر البخاري .