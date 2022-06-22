مصر للطيران تستعد لتسيير رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة

22 يونيو، 2022 12:57 ص
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مطار معيتيقة الدولي
مطار معيتيقة الدولي

أخبار ليبيا 24

اجتمع وفد من شركة مصر للطيران برئاسة ، ومدير مطار معيتيقة الدولي “لطفي الطبيب”، والشركة الليبية للخدمات الأرضية، لبحث جاهزية المطار لاستقبال رحلات شركة مصر للطيران قريبا.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات النهائية التي تقوم بها الشركة للبدأ في تسيير رحلاتها إلى مطار معيتيقة، كما شهد الاجتماع، زيارة صالة المطار والوقوف على جاهزيتها.

حضر الاجتماع كلًا من: مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، والمدير الإقليمي للشركة إقليم ليبيا رامي الكيلاني، والمدير المالي للشركة”اقليم ليبيا ” أيمن فوزي، والوكيل العام للشركة “بدولة ليبيا” وليد الترهوني.

كما حضر من الشركة الليبية للخدمات الارضية فتحي الدلعوب مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية، ومحمد نجم الدين المزوغى مدير إدارة عمليات طرابلس.

22 يونيو، 2022 12:57 ص
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