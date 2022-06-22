مانيه رسميًا إلى بايرن ميونيخ بعقد لثلاث سنوات

سينتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمًا من ليفربول الانكليزي، بحسب ما أعلن الناديان الاربعاء.

وجاء في بيان للنادي البافاري “وقع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا على عقد مع حامل الرقم القياسي في بطولة ألمانيا حتى 30 يونيو 2025″، وذلك بعد “ستة مواسم مذهلة مع ليفربول” بحسب الاخير، حقق خلالها لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانيه وصل الثلاثاء الى ميونيخ تمهيدًا لانتقاله ولإجراء الفحص الطبي الروتيني، فيما أشارت تقارير الى ان الصفقة بلغت قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار).

النادي المناسب

وكشف مانيه أنه رفض عروضًا من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا في المواسم العشرة الاخيرة، وقال في حديث مع صحيفة بيلد المحلية أن النادي البافاري مناسب له.

قال “أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضًا اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي، كان الشعور صحيحًا منذ البداية عندما قدّم بايرن خطته معي”.

وتابع “بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب”.

وقد يكون مانيه، الذي يمكن أن يلعب كرأس حربة او كجناح، بديلاً للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مرارًا رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل الى برشلونة الاسباني.

269 مباراة

وخاض مانيه 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفًا و38 تمريرة حامسة وحقق معه أيضًا ألقاب كأس العالم للاندية، كأس إنكلترا، كأس الرابطة الانلكيزية والكأس السوبر الاوروبية.

قال رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر “ساديو مانيه نجم عالمي يؤكد جاذبية بايرن ميونخ (للنجوم) وسيزيد من جاذبية الدوري الألماني ككل”.

وتابع “الجماهير يأتون الى الملاعب لرؤية نجوم مميزين مثله”.