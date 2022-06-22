لاختلاسهم أكثر من 2 مليون.. النيابة العامة تحبس موظفَيْن بمصرف الصحاري احتياطيا

أخبار ليبيا 24

أصدرت النيابة العامة أمرا بالحبس احتياطيا ضد موظفين اثنين من فرع مصرف الصحاري عمر المختار بالإضافة إلى مشارك آخر في عملية اختلاس مبلغ مالي يتجاوز 2 مليون دينار.

وأشار مكتب النائب العام في بيان له أن وكيل النيابة بالمكتب باشر بإجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من حسابات زبائن فرع مصرف الصحاري عمر المختار.

وذلك بعد أن تناهى إلى علم قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام أن ثمة عمليات مصرفية غير مشروعة؛ أُجريت على حسابات الزبائن؛ حيث أخذت صورتيْ السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف؛ وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

وبحسب مكتب النائب العام طالت التحقيقات عدداً من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات؛ وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثـمائة وثـمـانين ديناراً.

حيث انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس عامليْن من عمال المصرف؛ ومساهمٍ آخر معهما في تسلُّم متحصَّلات الجريمة حبساً احتياطياً؛ ومضت في تنفيذ قراراها القاضي بإخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل بكاملها.