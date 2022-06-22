هذا الغاز يضحكك.. ولكن قد يتسبب في تفجير الرئة

احذر استنشاق أكسيد النتروس

22 يونيو، 2022 7:00 م
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احذر غاز الضحك
احذر غاز الضحك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت تقارير صحفية أن مراهقا بريطانيا أوشك أن يموت، عند استنشاقه غازا للضحك في مهرجان حاشد، فأصيب بشكل خطير على مستوى الرئة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أليكس ليتلر (16 عاما)، الذي ينحدر من منطقة شيشاير، جرى نقله إلى المستشفى.

وذلك بعدما لاحظ قصورا في التنفس وانتفاخا في رقبته التي أحس بها مثل فقاعات، من جراء الهواء الذي خرج من الرئة المصابة.

وأكد أليكس أمام الطبيب ووالدته، بأنه استنشق أكسيد النتروس، عندما حضر مهرجان “باركلايف” الموسيقي في مانشيستر.

وأظهر الفحص الطبي حدوث تمزق في رئة أليكس.

وقال أطباء أليكس: “إنه محظوظ ما دام على قيد الحياة بعد الإصابة الخطيرة”.

ورجح الأطباء في البداية، أن يكون الفتى المصاب في حاجة إلى إجراء عملية جراحية من أجل إزالة الهواء المنحبس حول رئته وقلبه.

ولكنهم استطاعوا إزالة الهواء المنحبس عن طريق قناع تنفس جرى وضعه طيلة الليل، دون اللجوء إلى عملية.

ويتم بيع أكسيد النتروس بشكل قانوني، في عبوات، سواء من أجل استخدامه في مجال التخدير أو تحضير الكريمة المخفوقة.

لكن ثمة من يضعونه في بالونات لأجل الاستنشاق والدخول في حالة ضحك.

وأبدى أليكس ندما على استنشاق غاز الضحك، قائلا “إنه لن يعيد الفعلة مرة أخرى بعدما نجا من الموت بأعجوبة”.

وأوضح أنه استنشق غاز الضحك لأن أصدقاءه فعلوا ذلك أيضا،

لكنه لم يكن على دراية كافية بالمخاطر المترتبة عن الأمر والتي قد تصل إلى حد تلف في الدماغ.

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22 يونيو، 2022 7:00 م
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