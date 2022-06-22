ضبط أسلاك كهربائية مسروقة في بنغازي

22 يونيو، 2022 11:40 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكن أفراد مركز شرطة النواقية في بنغازي من ضبط كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، يقدر وزنها بخمسة قناطير.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، الثلاثاء، أن الواقعة تعود إلى رصد دورية لأعضاء التحريات بالمركز دخان كثيف ينبعث من أحد المنازل، خلال مرورهم خلف مبنى الجوازات بالمنطقة.

ولفتت المديرية إلى أن أفراد التحريات قامت بطرق باب المنزل الذي يتصاعد منه الدخان، وعند سؤال صاحبه أفاد بأنه لا يعلم شيئا عنه.

وأشارت المديرية إلى أن أحد أفراد الدورية انتقل لمعاينة المكان من الباب الخلفي للمنزل، ليعثر على الكوابل النحاسية مشتعلة داخل السور، وعلى الفور ضبط صاحب المنزل، ونقل الكابلات النحاسية على متن الدورية التابعة للمركز.

وبالاستدلال مع المتهم، اعترف باستيلائه على الأسلاك المسروقة، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

22 يونيو، 2022 11:40 ص
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