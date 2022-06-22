حويلي : تقليص نقاط الخلاف بين النواب والدولة إلى نقطة واحدة فقط

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة والمسار الدستوري بالقاهرة عبد القادر حويلي إن بعد مفاوضات ماراثونية وصلنا إلى تقليص نقاط الخلاف إلى نقطة واحدة فقط.

وأوضح حويلي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن نقطة الخلاف هي نقطة الأحكام الانتقالية المادة “183” والأحكام الانتقالية التي تؤسس إلى حين أقرار المسودة أو الوثيقة الدستورية لحين استلام السلطات الرئاسية والبرلمانية الجديدة مهامها.

وأضاف أن هناك اعمال قانونية وتشريعية يراد أن يُقام بها مثل قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء أذا كان هناك استفتاء. وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات القرارات والقوانين التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات. ومن يقوم بهذه الأعمال هذه الاحكام الانتقالية التي اختلفنا فيها وحولت إلى رئاستي المجلسين. ووافق رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن يشارك في هذه العملية، وننتظر رد مجلس النواب فقط.