تسجيل “80” حالة تسمم في حقل الواحة النفطي .. وإدارة الشركة تنفي

22 يونيو، 2022 2:17 م
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عيادة حقل الواحة النفطي
عيادة حقل الواحة النفطي

أخبار ليبيا 24 –  خاص

قالت مصادر متطابقة بحقل الواحة النفطي التابع لشركة سرت إنه تم تسجيل 80 حالة تسمم غذائي بين المستخدمين داخل الحقل.

وأوضحت المصادر لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الأعراض لم تظهر بعد وجبة الغداء، ولكن ظهرت مع الحالات بعد وجبة العشاء.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الحالات ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي إسهال وقئ وحرارة، وتتراوح الأعداد التي ترددت على العيادة حوالي 80 شخص.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه التسمم الغذائي وارد ، وحدث في مواقع أخرى في وقت سابق، إذا لم يكن من الحقل نفسه ربما من المصدر، مرجحة أن يكون سبب لحوم فاسدة “لحم ودجاج” .

وفي سياق متصل، طمئنت إدارة الصحة والسلامة بشركة الواحة جميع عائلات المستخدمين المتواجدين بحقل الواحة وهم جميعا بصحة جيدة والحمد لله ولا صحة للأخبار المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي والتي تروج لخبر اللحوم الفاسدة .

وأكدت الشرطة وجود عدد من حالات الإسهال مصاحبا بارتفاع درجة الحرارة، وأن الشركة قامت بجميع الإجراءات للاطمئنان عن صحة المستخدمين وسيتم غدًا أخذ بعض العينات لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك. 

22 يونيو، 2022 2:17 م
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