باشاغا يوجه رسالة إلى غوتيريش

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الأمم المتحدة إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول ليبية لإجراء انتخابات في البلاد، بانتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة منتصف ليل الثلاثاء 21 يونيو 2022 .

جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أُرسلت مع انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية إنه سيتولى مسؤولية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وقال باشاغا: “سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة”.

وأضاف: “أود أيضًا أن أشكرك الأمم المتحدة على الجهود الدؤوبة على مدى السنوات الـ 11 الماضية للمساعدة في بناء ليبيا حرة وديمقراطية.. حان الوقت الآن لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات”.

وكشف باشاغا عن خطة من ثماني نقاط بعنوان “خارطة الطريق نحو التعافي” من أجل إجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأضاف: “أدعو الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي والتي أثق أنها ستجعل ليبيا حرة وعادلة ومزدهرة وآمنة”.