باشاغا يواصل لقاءاته في لندن من أجل دعم خارطته لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

يواصل، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، لقائه في لندن مع مسؤولين بريطانيين من أجل دعم خارطته لحل الأزمة في ليبيا.

ووصف باشاغا، لقائه مع أعضاء من البرلمان البريطاني بـ “المثمر”. ويجري باشاغا منذ يوم أمس زيارة عمل إلى المملكة المتحدة.

والتقى باشاغا، اليوم مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم، توبياس إلوود، واللورد بريدجز. وكتب باشاغا، على تويتر، أنه أجرى “لقاء مثمرا معهما، حيث ناقشوا خلاله أهمية التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة”. وأضاف، أن المحادثات شملت “خارطة الطريق نحو التعافي” التي أقترحها.

باشاغا يخاطب غوتيريش

وفي رسالة مفتوحة، دعا باشاغا، الأمم المتحدة إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول ليبية لإجراء انتخابات في البلاد، بانتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة منتصف ليل الثلاثاء 21 يونيو 2022 .

وخاطب باشاغا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه مع انتهاء المدة القانونية لخارطة طريق جنيف، فإنه سيتولى مسؤولية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وأكد، على أن اتفاق جنيف انتهت صلاحيته في 21 يونيو 2022 والحكومة المنبثقة عنه انتهت صلاحيتها.

ودعا، في كلمة مصورة، كل السلطات الليبية بألا تتهرب من مواجهة الحقيقة، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية التي تتعامل مع حكومة الوحدة خارجة عن القانون والشرعية.

وقال: إن “السلطة في ليبيا لا يمكن أن تكون بفرض القوة أو باحتلال مقارها في العاصمة والاتفاق السياسي الليبي في جنيف كان موضع احترامنا والتزمنا به بشكل كامل”.

وأضاف: “احترمنا الشرعية الدولية والتزمنا بمخرجاتها المتعددة، وحكومة الوحدة انتهت ولايتها”.