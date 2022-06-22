باشاغا يؤكد استعداد حكومته للعمل مع حلفائنا في المملكة المتحدة

22 يونيو، 2022 2:54 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أنه عقد اليوم في لندن اجتماعا مغلقاً في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية  .

وقال باشاغا على حسابه الخاص في تويتر أنه تم التأكيد على استعداد الحكومة الليبية للعمل مع حلفائنا في المملكة المتحدة لتحقيق كل ما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحها.

ودعا باشاغا، الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية، إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، بعد انتهاء ولايتها رسميا، مشددًا على أن كل من يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون .

يذكر أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ونتجت عنها حكومة الوحدة، انتهت أمس الثلاثاء، لكن رئيسها قال إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات  .

كما طالب باشاغا المجتمعَ الدولي بعدم التعامل مع أي كيان خارج عن شرعية الدولة الليبية إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية وحرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

22 يونيو، 2022 2:54 م
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