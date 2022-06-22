انخفاض أسعار النفط وبرنت يهبط لأكثر من 3 دولارات للبرميل

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة، اليوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد يدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود، مما يضعف الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.95 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 111.70 دولار للبرميل. وهبط غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.15 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 106.37 دولار للبرميل.

في وقت سابق من الجلسة، خسر الخامان ما يزيد على ستة دولارات لكل منها لتصل لأدني مستوى منذ 19 مايو و12 مايو على الترتيب.

وقال، مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، وفقا لرويترز، إنه من المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس الأربعاء الموافقة على تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة اتحادية على البنزين قدرها 18.4 سنت للغالون وأن يدعو الولايات في بلاده لتعليق الضرائب التي تفرضها على الوقود.

وعبر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود.

وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى خضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو خمسة دولارات للغالون مع تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية.

ووفقًا لمحللين، فإن هناك 46 ولاية لم تتحرك بعد، بينها ولاية كاليفورنيا، حيث الضريبة هي الأعلى على البنزين، إذ يباع الغالون بأكثر من ستة دولارات.