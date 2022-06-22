النواب يستنكر زيارة وفد من الاتحاد الإفريقي للدبيبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الزيارة التي قام بها وفد من الاتحاد الإفريقي يرأسه وزير الشؤون الخارجية في الكونغو، جان كلود جاسكو، إلى العاصمة طرابلس ولقائه رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية.

وقالت اللجنة في بيان إنها ”تستنكر وبأشد العبارات الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية في الكونغو، جان كلو جاسكو، لمدينة طرابلس ولقاءه مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، وذلك من خلال ترؤسه وفدا من الاتحاد الإفريقي“.

سيادة الدول

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من موقف الاتحاد الإفريقي، وتعتبره انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد، وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء والأعراف الديمقراطية.

واعتبرت ما قام به وزير الخارجية الكونغولي، انحيازاً سافراً لطرف معين وتجاهلاً لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، الذي اختار حكومة جديدة وفقاً للآليات الديمقراطية المتعارف عليها، وفق تعبير البيان.

صورة الاتحاد الإفريقي

وأكدت اللجنة ”أن هذا الموقف غير المسؤول يؤثر في صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيه للسلام والاستقرار في ليبيا، كما يعد موقف الاتحاد انتهاكا لقيم الديمقراطية، علاوة على أنه يعمق الأزمة السياسية في ليبيا ويعزز الانقسام.

كما دعت اللجنة الاتحاد الإفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد، وأن يحترم سيادة الدولة الليبية والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي.

إنجاح الانتخابات

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش استقبلا جاسكو والوفد المرافق له يوم الإثنين الماضي بمقر الحكومة في طرابلس.

ونقل الوزير الكونغولي تحيات الرئيس ساسونيغسو إلى الدبيبة، مؤكداً أهمية المصالحة الوطنية في ليبيا، التي تعد أحد شروط إنجاح العملية الانتخابية، وأنه لا استقرار لليبيا إلا من خلال مصالحة وطنية شاملة تجمع جميع الأطراف، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقدم جاسكو، للدبيبة مقترح الاتحاد الإفريقي لدعم المصالحة الوطنية المبنية على مبدأ الملكية والقيادة الليبية.

بدوره رحب الدبيبة بالوزير والوفد المرافق له وأعرب عن سعادته بهذه المبادرة، مثمنًا جهود الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا، وتفعيل دوره الإيجابي.

وأكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تدعو الأطراف كافة وتحثهم على التوافق للوصول للانتخابات كونها خطوة مهمة للوصول للمصالحة الوطنية والاستقرار في كامل البلاد، وفق المكتب الإعلامي.