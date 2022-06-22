المنقوش تبحث مع وزير الخارجية القطري مستجدات الوضع في ليبيا

22 يونيو، 2022 11:30 ص
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أخبار ليبيا 24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد عبدالرحمن آل ثاني، مستجدات الوضع في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن المنقوش وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، والحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.

22 يونيو، 2022 11:30 ص
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