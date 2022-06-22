بنسبة 20% .. اللجنة المشكلة من “الدبيبة” تبحث آلية رفع الدعم عن الوقود

أخبار ليبيا 24- خبر

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي بحكومة الوحدة منتهية الولاية؛ سلامة الغويل، اجتماعا بحضور بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي.

وشارك في الاجتماع؛ سعد محمد عبدالله وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، وإبراهيم أحمد أبو بريدعة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بديوان مجلس الوزراء وغيرهم، وذلك لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.

وأوضحت حكومة الوحدة المنتهية الولاية في بيان لها على فيسبوك، أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة وتوزيع المهام كلا حسب طبيعة عمله، فيما تم عرض التوصيات المقدمة بتقرير إصلاح نظام دعم المحروقات والآثار المترتبة على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفنية في آلية استبدال الدعم.

وأردف البيان؛ أنه “تم التطرق لضرورة دراسة أسلوب وكيفية تنفيذ استبدال الدعم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومدى إمكانية رفع الدعم بمعدل (20%)”.

وأوصى المجتمعون بأهمية تشكيل فريق لزيارة مصر للإطلاع على آليات تنفيذ الرفع الجزئي للدعم وتجهيز قاعدة بيانات تتضمن الكميات الحقيقية من المحروقات التي يتم استيرادها والمنتجة محلياً ومعرفة قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم. بحسب البيان.

وفي ختام البيان، أكد الحضور على ضرورة إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات صحفية للتعريف بإيجابيات استبدال الدعم المباشر بالدعم النقدي.