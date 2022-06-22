العقوري يلتقي الفريق الاقتصادي بالسفارة الأمريكية

أخبار ليبيا 24

أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، حرص اللجنة على دعم عمل الفريق الاقتصادي التابع للسفارة الأمريكية الذي يعمل على تقديم المشورة فيما يتعلق بملف الاقتصاد الليبي ليقوم الخبراء بمهامهم للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الليبي وتوزيع عائدات النفط بعدالة؛ مما سيحسن من مستوى معيشة المواطن الليبي.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع أعضاء الفريق بالعاصمة التونسية.

وبحسب بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، الثلاثاء، أكد الفريق الاقتصادي أن عمله يتلخص في تقديم الدعم الفني والتدريب ولا يشمل وضع السياسات الاقتصادية ولا يتدخل في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وأشار الفريق إلى أن أعضاءه يعملون على المساعدة في وضع حلول اقتصادية على المدى القصير والتي تقوم على ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية وتغطية الأولويات، وأن كل ذلك سيساهم في توزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية.

وشدد الفريق على أن القرارات المالية يجب أن تتخذ من قبل الليبيين ولصالح الليبيين في جميع مناطق البلاد، من خلال آلية “المستفيد” التي سيتم الاتفاق عليها وستَضمن توضيح جميع القرارات المالية، وتُظهر أي اتهامات مخالفة كمعلومات غير صحيحة.

ونفى الفريق ما ينشر في وسائل الإعلام حول أن الإدارة الأمريكية تريد الهيمنة على الاقتصاد الليبي.