الصور يلتقي نائبة المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية

أخبار ليبيا 24

أكد النائب العام، الصديق الصور، على أن “سلطة التحقيق الليبية تعي جيدًا الدور المنوط بالهيئة القضائية الدولية؛ المستمد من بواعث نشأتها؛ لتمارس دورها في الجرائم المشمولة بولايتها”.

وجاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، وعدد من مساعديها المعنيين بالحالة الليبية، المحالة على المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، بحضور منسق ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية.

وفي بيان له، قال مكتب النائب العام، إن الاجتماع تناول التطورات المتعلقة بالتحقيقات ذات الصلة بليبيا أو بمتهمين ليبيين؛ وعلى الأخص البحوث التي يجريها مكتب المدعي العام بالمحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها.

وأكد الصور، على مقدرة الادعاء العام الوطني على النهوض بما يقع على عاتقه وفقا لمقتضيات النظام القانوني الداخلي؛ وقواعد القانون الدولي للتحقيق ومقاضاة في الجرائم الخطيرة مرتكبيها.

وأضاف الصور: إن “النيابة الليبية تدرك أهمية البحث عن السبل الفضلى المفضية إلى تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، كما تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحتّم التصدي لضروب الجرائم شديدة الخطورة التي تجسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وقال الصور: إن “الادعاء الوطني بوصفه الأمين على الدعوى العمومية؛ والحامي والضامن للحريات والحقوق؛ يردد تمسكه بولايته على ما مدَّت إليه الهيئة القضائية الدولية ولايتها؛ وهو يروم من وراء ذلك تعزيز ثقة الجمهور فيه؛ وفي القواعد الأساسية للمجتمع، من خلال تمظهرات ملحوظة لمقدرة سلطة التحقيق على اتخاذ تدابير قضائية وإنفاذها منذ مدة.

وقال مكتب النائب العام، إن نائبة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية؛ أكدت حرصهم على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ وتطوير نطاق التعاون وآليته، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون حول منع الاتجار بالبشر ومكافحته بأشكاله وصوره جميعها؛ والإرهاب وقمع تمويله، وجرائم القتل الممنهج.