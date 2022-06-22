السفارة الأمريكية تضع آلية لمراقبة الإنفاق الحكومي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الفريق الاقتصادي التابع لـ السفارة الأمريكية في ليبيا، إن عملهم ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، ومع السلطات الليبية ذات العلاقة بالاقتصاد، مضيفا أن عملهم يتلخص في تقديم الدعم الفني والتدريب.

جاء ذلك خلال لقائهم برئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بالعاصمة التونسية تونس مع الفريق، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب

وكشف الفريق عن آلية جديدة تسمى (المستفيد) سيتم الاتفاق عليها، وستضمن توضيح جميع القرارات المالية ، وتظهر أي اتهامات مخالفة كمعلومات غير صحيحة، مشيرا إلى أن كل ذلك سيساهم في توزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية.

بدوره، أكد العقوري تفهمه الكامل لطبيعة عمل الفريق وأهمية ما يقوم به لمساعدة الاقتصاد الليبي، مبدياً حرص لجنة الخارجية على دعم عملهم ليقوم الخبراء بمهامهم للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الليبي وتوزيع عائدات النفط بعدالة مما سيحسن من مستوى معيشة المواطن الليبي .

وفي 27 مايو الماضي، أفاد المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بأنه ناقش في اجتماع مع قادة المؤسسات المالية الليبية بتونس، الآلية الفنية لإدارة عائدات النفط لتطوير مزيد الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون.