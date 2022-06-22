تنظيم الثلاجة يؤثر على سلامة الطعام بداخلها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يعد اللبن والبيض من أفضل الوصفات الغذائية الرئيسية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات، والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم.

لذلك يوصي الأطباء والمختصون في مجال التغذية بتناول هذا المزيج الصحي وخاصة للأطفال وللكبار في السن.

بهدف ضمان النموّ البدني السليم للأطفال خاصة في مراحل البناء الأولى من حياتهم،

وكذلك لتجنّب إصابة كبار السن بشكل خاص بأمراض العظام والمفاصل.

لذلك يمكن أن يكون لطريقة تنظيم ثلاجتك تأثير كبير على طول عمر اللبن والبيض والطعام بشكل عام بداخلها، ومدى كفاءة الأطعمة البيضاء.

ومع ارتفاع تكلفة المعيشة في أغلب دول العالم، يتم تشجيع الناس على تنظيم ثلاجاتهم بشكل صحيح لتجنب فساد الطعام سريعا ومن ثم توفير النفقات.

وفي هذا الشأن يقول جون ستيرزاكر من موقع “NetVoucherCodes” البريطاني لمساعدة المستخدمين على توفير المال لصحيفة “ديلي إكسبريس”،

” إن الطريقة التي نخزن بها أطعمتنا لها تأثير على مدة استمرارها ومقدار الطاقة التي تستهلكها ثلاجتنا”.

*طريقة الحفظ

وأوصى جون بوضع الأطعمة النيئة في أبرد جزء من الثلاجة ومنتجات الألبان في الوسط والتوابل والصلصات في الباب.

كما أوضح أن أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها كثيرون هو تخزين الحليب في باب الثلاجة.

لكن ما لا ندركه أننا نقوم بتعطيل درجة حرارته في كل مرة نفتح فيها الباب ونغلقه.

وأضاف أن الغالبية منا تحتفظ بالحليب ومنتجات الألبان الأخرى على أرفف الأبواب في الثلاجة، حيث إنها الجزء الأكثر دفئا في الثلاجة.

وبالتالي تتعطل درجة الحرارة في كل مرة يفتح فيها الباب ويغلق، لذا يجب عدم الاحتفاظ بأشياء مثل الجبن في أبواب الثلاجة.

وبدلا من ذلك، استخدم الباب لتخزين التوابل والصلصات، بينما ينصح بوضع منتجات الألبان على الرف الأوسط من الثلاجة.

وكشف جون عن أنه من الشائع تخزين البيض أيضا في أبواب الثلاجات، خاصة أن بعضها يأتي مع حوامل بيض مدمجة.

ولكن البيض مثل الحليب، يجب ألا يتعرض لتغيرات درجة حرارة مستمرة.

لذلك يجب وضع البيض ومنتجات الألبان على الرف الأوسط بالثلاجة.

أما أطعمة مثل الأسماك واللحوم فيجب أن تكون في أبرد جزء من الثلاجة.

وبالنسبة للخضروات فمن الأفضل وضعها في درج الثلاجة، لأنه يحتفظ بالرطوبة مما يحافظ عليها طازجة لفترة أطول.

كما يجب عدم الإفراط في ملء الثلاجة بالطعام،

لأن وجود الكثير من عناصر الطعام قريبة للغاية من بعضها، قد يؤثر في النهاية على مدة بقاء الأطعمة طازجة.