الأرز هو الحل الأمثل عندما يسقط “الآيفون” في الماء خطوات لحماية الهاتف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مجلة “ماك فيلت” أن هواتف آيفون القديمة مثل 6 و 6 Plus و 6S والجيل الأول من SE لا تتمتع بحماية من أضرار الماء.

وفي حال سقوط هذه الموديلات في الماء، أوضحت المجلة الألمانية أنه ينبغي في الخطوة الأولى إطفاء الهاتف على وجه السرعة وتجفيفه من الخارج.

وبعد ذلك وضع الهاتف في كيس يحتوي على أرز جاف لمدة 72 ساعة، مع مراعاة أن يكون الكيس محكم الغلق.

وبعد انتهاء هذه المدة يمكن محاولة تشغيل الآيفون مجددا.

كما حذرت “ماك فيلت” من تجفيف آيفون بواسطة مجفف الشعر أو بوضعه في الميكروويف أو الفرن أو على المدفأة.

نظرا لأن مكونات الهاتف قد تتعرض لسخونة شديدة، ومن ثم ينشأ ماء متكثف.

*آيفون 7

أما بالنسبة لهواتف آيفون الحديثة بعض الشيء (اعتبارا من آيفون 7)،

أوضحت “ماك فيلت” أنه ينبغي نفض الهاتف برفق من الجانب، الذي يوجد به منفذ Lightning،

باتجاه الأسفل على اليد.

وبذلك يتم طرد معظم الماء المتوغل بداخل الهاتف، مع مراعاة عدم شحن الهاتف مجددا إلا بعد مرور 5 ساعات، وذلك كي يجف منفذ Lightning تماما.

يذكر أن ضمان شركة أبل لا يغطي الأضرار التي تلحق بهاتف آيفون بفعل السوائل.