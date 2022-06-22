بحضور المنفي والدبيبة .. افتتاح مقر رئاسة الأركان الجديد

أخبار ليبيا 24 – خبر

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفة القائد الأعلى، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بصفة وزير الدفاع، صباح اليوم احتفالية رئاسة الأركان العامة افتتاح مقرها الجديد .

وكان في استقبالهما رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ورؤوساء الأركان وعدد من القيادات بوزارة الدفاع.

وبعد مراسم الافتتاح للمبنى الجديد تم تكريم الضباط وضباط الصف المشاركين في المناورة العسكرية بدولة تركيا على جهودهم الإيجابية ضمن عدة دول شاركت بالمناورة.

وكانت مشاجرة اندلعت وتطورت إلى تبادل إطلاق النار في معسكر الصواريخ في ضاحية تاجوراء، أثناء وجود رئيس الأركان محمد الحداد.

وأكدت صحيفة ”الساعة 24“ سماع دوي إطلاق نار بالقرب من المعسكر خلال اجتماع كان يعقده رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية، ما أدى إلى فرار عدد من الضباط.

بدوره، قال الناشط السياسي من منطقة تاجوراء محمد المهندس إن إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد الجنود الذي نقل إلى المستشفى، وحالته متوسطة.

وأضاف أنه ”بحسب المعلومات المتوفرة، فإنه بعد انتهاء الاجتماع غادر الحداد المعسكر الذي تسيطر عليه ميليشيا البقرة والضمان المحليتين، وحينما همّ العسكريون بالمغادرة نشبت ملاسنة كلامية بين الضباط وأفراد بوابة المعسكر تطورت إلى مشاجرة وإطلاق نار“.

وقالت حسابات على مواقع التواصل إن الفوضى وإطلاق النار جرت في أعقاب انتهاء الاجتماع الذي ترأسه الحداد، والذي دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية .