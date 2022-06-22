احذر آلام الكتف.. تنذر بإصابتك بمتلازمة خطيرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعتبر آلام الكتف ثالث أكثر شكاوى الجهاز الهيكلي التي تتجه إلى أطباء جراحة العظام.

وذلك لأن مفصل الكتف عضو حيوي حيث يستخدم الإنسان الذراع عددا لا نهائيا يوميًا.

ثم إن مفصل الكتف يحتوى على عدة مكونات مثل الأوتار والعضلات والعظام، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة،

مثل متلازمة انحشار الكتف، خلع الكتف، وكسور العظام.

لذلك سلطت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث الضوء على متلازمة انحشار الكتف، وهي حالة مرضية تحدث بسبب تضيق مفصل الكتف.

وكشفت الجمعية عن أن هذا التضيق يحدث غالبا بسبب الإصابات والتآكل المرتبط بالإجهاد وقلة الحركة وكذلك الترسبات الكلسية.

وأشارت إلى أنه يؤثر بالسلب على العضلات والأوتار والأعصاب في الكتف، مسببا الشعور بألم،

لا سيما عند رفع الكتف وكذلك الشعور بفرقعة عند تحريك الكتف.

– أعراض متلازمة انحشار الكتف

صعوبة في تحريك الذراع وراء الظهر.

الشعور بألم عند مدّ الذراعين للأمام بمُستوى أعلى من الرأس بقليل.

الشعور بضعف في الكتف.

وفي حال التمزق التام للكفة المُدورة يشعر المريض بضعفٍ إلى حد كبير وأحيانًا لا يمكنه رفع ذراعه للأعلى.

كما يعاني بعض المرضى من تمزق وتر عضلة العضد ذات الرأسين نتيجة لاستمرار انحشار الكتف.

وتعتبر متلازمة انحشار الكتف حالة شائعة بين البالغين النشطين خاصةً مع التقدم في السن وعادة ما تفيد المعالجة دون اللجوء للجراحة بهدف تخفيف الأعراض.

ولكن في الحالات المرضية المتفاقمة والتي تدوم لفترةٍ طويلة يُمكن أن تتمزق الكفة المدورة ويكون إجراء الجراحة في حينها ضروريا.

– العوامل التي تساعد في حدوث متلازمة انحشار الكتف

التهاب الأوتار أو تلفها التي تقوم بتثبيت الكفة المدورة.

تمزق الكفة المدورة والأوتار حولها.

التهاب الجراب الزلالي (التهاب كيسي) مسببًا التورم والمزيد من الألم.

الاصطدام وهي ظاهرة تحدث عند رفع الذراع إلى أعلى، وبذلك تقل المسافة بين عظام أعلى الكتف و الكفة المدورة مسببة اصطدام الأوتار أو الجراب الزلالي.

التقدم في العمر فتحدث الإصابة أكثر بعد عمر 60 عاما.

الرياضيون الذين يستخدمون الجزء العلوي بشكل عنيف ومتكرر مثل لاعبي السباحة وحمل الأثقال.

وحذرت الجمعية الألمانية من أن عدم علاج متلازمة انحشار الكتف يؤدي إلى الإصابة بما يعرف بـ”تجمد الكتف”، أي فقدان حركية الكتف.

ويتم علاج متلازمة انحشار الكتف فى البداية بواسطة العلاج الطبيعي والأدوية المثبطة للالتهابات والمسكنات.

كما يمكن اللجوء إلى حَقن الكورتيزون في المفصل والعلاج بالإبر والعلاج بالموجات التصادمية.

أما في الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الجراحة لعلاج التضيق فيما يعرف بجراحة “ثقب المفتاح” طفيفة التوغل.