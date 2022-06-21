وصول أكثر من 172 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة

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وصل إلى المدينة المنورة أكثر من 172 حاجًا من جنسيات مختلفة قبل بدء موسم الحج هذا العام.

وذكرت، وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن وزارة الحج والعمرة السعودية سجّلت -حتى يوم أمس- وصول 172,562 حاجا من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضحت أن الإحصائية حول الحجاج أظهرت أن 156828 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس. بينما استقبل مركز الهجرة البري 13097 حاجًا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأشارت (واس) إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددَا بواقع 24478 حاجًا. ومن الجنسية الهندية 17537 حاجًا، ومن بنغلاديش بعدد 8626 حاجًا، ومن العراق بعدد 7040 حاجًا، ثم حجاج إيران بواقع 6556 حاجًا.

وبينت أن 76955 حاجًا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة. فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين فيها يوم أمس 75589 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وعادة ما يؤدي حوالي 2.5 مليون شخصا فريضة الحج، ولكن بعد ظهور جائحة كورونا في عام 2020، أعلنت السلطات أنها ستسمح فقط بمشاركة 1000 حاج.

وفي العام التالي، قامت السلطات السعودية، بزيادة العدد الإجمالي إلى 60.000 مواطن سعودي ومقيم تم تطعيمهم بالكامل وتم اختيارهم من خلال القرعة.

وفي أبريل 2022، أعلنت المملكة أنها ستسمح لمليون مسلم من داخل وخارج البلاد بالمشاركة في موسم الحج لهذا العام، الذي سيُقام في يوليو.