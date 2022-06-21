وزارة الخارجية تجدد عقد الشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

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ألتقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي رفقة وكيل وزارة الخارجية عمر كتي مع سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية “مايكل أونماخت وذلك على هامش منتدى الحكم المحلي الليبي لقاء الشركاء الدوليين وأيضا بهدف تفعيل الشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

صفحة الوزارة على فيسبوك أكدت أن اللقاء يأتي تأكيداََ علي عمق وقوة العلاقة والصداقة بين الشعب الليبي و الألماني.

فضلا عن أهمية دور الإتحاد الأوروبي في دعم قضايا الشعب الليبي وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.

وصولا إلى السلام والاستقرار الدائم ووحدة التراب الليبي.

وناقش الطرفان ملفات التعاون والشراكة بين المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz) ووزارة الحكم المحلي.

وذلك لتعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من خلال تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

وفي الختام تم مناقشة تجديد توقيع واعتماد إتفاقية الشراكة بين وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz).

وذلك بعد مرور خمسين عاماََ من التعاون الإيجابي والمثمر والذي يؤكد على قوة العلاقة بين الدولتين الصديقتين.

وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش قد وقعت أمس الإثنين، مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعتها المنقوش مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي إيلي أبو عو في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، على تنفيذ برامج المعهد.