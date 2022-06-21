هدية: ليس أمام الكبير إلا التجاوب مع قانون الميزانية

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب زايد هدية إنه ليس أمام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلا التجاوب مع قانون الميزنية.

وأكد هدية في تصريحات صحفية أنه لايمكن صرف أي مبالغ خارج القانون، موضحًا أن أي شخص يصرف أموال خارج القانون ستتم محاسبته.

وأشار النائب إلى أن هناك بوادر حسنة باتحاه أن تمول هذه الميزانية بالإيرادات الليبية، وهو إيراد واحد وهو إيراد النفط.

وذكر هدية أنه عن طريق إيراد النفط سيكون هناك تغيرات ملحوظة في تقديم الخدمات على المستوى الخدمي وبشكل عام على المواطن في ليبيا.

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لا أعتقد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيمنع أو يرفض ميزانية الحكومة.

وتابع باشاغا في تصريحات لـ”رويترز” :”واثق من أن الكبير سيقدم الأموال وفقًا لميزانية تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود محددة”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هذه الميزانية تشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين.

ولفت باشاغا إلى الإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ، بما في ذلك الفساد والمدفوعات للجماعات المسلحة.

يشار إلى أن مجلس النواب اعتمد قانون المزانية المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقيمة 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار.