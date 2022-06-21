عمرها 103 أعوام وتحطم الرقم القياسي في القفز بالمظلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يظل الشباب شباب القلب، ويظل الإصرار والعزيمة سببا في تحقيق النجاحات بل والأرقام القياسية مهما كان العمر.

حيث حققت السويدية روت لينيا إنجيجارد لارسون رقما قياسيا جديدا في موسوعة “غينيس“،

عندما هبطت بالمظلة عن عمر 103 أعوام و259 يوما.

وكشف المسؤول عن تسجيل الرقم القياسي من موسوعة غينيس،

عن أن لارسون قفزت جنبا إلى جنب مع خبير المظلات يواكيم جوهانسون، وكانت تستمع إلى أغنية “تراي يور وينغز”.

وكانت لارسون قد هبطت بالمظلة للمرة الأولى عام 2020 عن عمر 102 عاما، وذلك عندما قررت تحطيم الرقم القياسي لأكبر امرأة تقوم بقفزة بالمظلة.

ووفقا لموسوعة جينيس عندما قفزت لارسون في 29 مايو الماضي،

حطمت الرقم القياسي السابق لقفز المظلة بواسطة إمرأة، الذي حققته كاثرين كيتي هودجز في عام 2019 عن عمر 103 أعوام و129 يوما.

في حين أن أكبر رجل قفز بالمظلة هو ألفريد آل بلاشك، الذي فعلها في عام 2020 عن عمر 103 أعوام و181 يوما.

وبعيدا عن القفز بالمظلات، تحب لارسون قضاء الوقت مع عائلتها المكونة من 5 أبناء و19 حفيدا و30 من أبناء أحفادها.

حيث يستمتعون بحل الألغاز المتقاطعة والغناء.