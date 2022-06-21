صعود النفط مع ارتفاع الطلب في ظل شح الإمدادات

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ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، بينما ظلت الإمدادات شحيحة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على النفط الروسي بسبب الحرب الأوكرانية.

وارتفع خام برنت 1.61 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 115.74 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو، والذي ينتهي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، 2.29 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 111.85 دولار.

وارتفع عقد غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا لشهر أغسطس بمقدار 2.48 دولارًا عند 110.47 دولارًا للبرميل.

وسجل كلا العقدين تراجعا يوم أمس حيث سجلت عقود خام برنت الآجلة هبوطا بنحو واحد دولار، أو 0.9 بالمئة، إلى 112.15 دولار للبرميل.

وتكبدت عقود برنت خسائر بأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي، مسجلة أول انخفاض أسبوعي لها منذ 5 أسابيع.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 0.6 بالمئة ما يعادل 69 سنتا إلى 108.87 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعا بأكثر من دولار في وقت سابق.

وعلى مدار الأسبوع الماضي تكبد الخام الأمريكي خسارة بأكثر من 9 بالمئة، وهو أول انخفاض له في 8 أسابيع.

وقال، المحلل في البنك السويسري “يو بي إس”، جيوفاني ستونوفو، على الرغم من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، إلا أنه لا تزال البيانات الأخيرة عن نشاط الطيران والتنقل على الطرق الأمريكية تظهر طلبًا قويًا على النفط.

وأضاف، “نتوقع أن يتحسن الطلب على النفط أكثر، مستفيدًا من إعادة فتح الصين، والسفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي والطقس الذي يزداد دفئًا في الشرق الأوسط”.

وقال، إن “مع نمو العرض يتباطأ في نمو الطلب خلال الأشهر المقبلة، ما زلنا نتوقع ارتفاع أسعار النفط”.