سفير ليبيا في أوكرانيا يبين حقيقة إصابة الطائرة العملاقة أنتونوف

21 يونيو، 2022 1:31 م
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أخبارليبيا24

أكد السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى إن الطائرة الليبية العملاقة أنتونوف تعرضت لإصابة بسيطة في الهيكل.

وقال عيسى عبر حسابه على “فيسيوك” :”رغم الظروف الصعبة بالساحة الأوكرانية، تمكنا اليومين الماضيين من عقد اجتماع مع إدارة شركة الأنتونوف في كييف”.

للاطلاع على آخر مستجدات الطائرة الليبية العملاقة انتونوف 100- 124 الواقعة تحت الصيانة، وتباحثنا مع إدارة المصنع وضع الطائرة المذكورة، وأفادتنا  بالتالي:

وتابع السفير :”الطائرة أصيبت بشظايا بسيطة في الهيكل، ولم تؤثر  في عملية الصيانة بشكل عام نتيجة للعمليات العسكرية في الشهر الماضي”.

وأفاد عيسى أن الطائرة بحالة جيدة، وتم جرها بعد تغليفها بمواد حافظة إلى داخل حضيرة بالمصنع حفاظا على سلامتها.

 وأضاف :”خلال تواجدنا بالمصنع، لم نتمكن من زيارة الطائرة نتيجة للرقابة العسكرية والظروف الأمنية الحتمية”.

وختم السفير الليبي منشوره بالقول :”نتابع عن قرب مع الجهات الليبية المعنية كافة إجراءات استكمال عمليات الصيانة”.

21 يونيو، 2022 1:31 م
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