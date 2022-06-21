سعد بن شرادة: المجتمع الدولي لايريد اتفاق الليبيين ولقاء عقيلة والمشري مضعية للوقت

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريحات صحافية أمس الأثنين إن نتائج اجتماعات القاهرة كانت متوقعة فالمجتمع الدولي لا يريد اتفاق الليبيين وأن المجتمع الدولي من خلال خبرتنا على مدى 12 سنة، دأب على إفشال أي اتفاق بين الليبيين.

وأوضح أن آخرها اتفاق مجلسي الأعلى للدولة والنواب في فبراير الماضي.

والذي تُوصّل فيه إلى خارطة طريق واضحة المعالم والمدد وضمّنت بالتعديل الدستوري وتنهي كل المراحل الانتقالية.

مؤكدة نسف الأتفاق من المستشارة وليامز وتأييد كل من له مصلحة في استمرار الوضع الحالي في ليبيا.

وأكد أنه لو كان الهدف من اجتماعات القاهرة ايجاد حلول لذهبوا إلى حلحلة النقاط الخلافية التي لا تتعدى 4 مواد.

مشيرا إلى أن مناقشة النقاط الأخرى مضيعة للوقت فقط.

وأكد أن وليامز في اجتماع لها قبل 3 أسابيع، قالت سنذهب للمادة الـ64 من الاتفاق السياسي إذا فشلت اجتماعات القاهرة.

وتنص المادة على تشكيل لجان جديدة أسوة بالـ75، وبدورها ستستغرق عدة سنوات أخرى.

وأوضح أن فشل اجتماعات القاهرة يتحمله من أفشل اتفاق فبراير، ويجب على الليبيين الاستمرار في اتفاقهم وألا يعتدوا باللجان الأخرى.

وأكد أن إتفاق فبراير بين المجلسين أحال النقاط الخلافية للاستفتاء لإزالة الحرج عن الجميع.

وتابع ” لكن البعثة لا تريد الحل ويجب في المقابل الاستمرار في التعديل الـ12 والرجوع لمخرجات فبراير الكاملة”.

وأشار إلى أن اجتماع رؤساء المجلسين مضيعة للوقت، وتوافقهما سيكون تحت مصالح ضيقة سيرفضها الأعضاء من الطرفين.

مؤكدا أن الرؤساء لا يملكون حق اتخاذ قرارات فردية.