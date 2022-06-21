زياد دغيم: البعثة أنامت الجميع فالعسل والهدف هو تقسيم ليبيا

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قال عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريحات صحافية أمس الأثنين إن ما حدث في إجتماع القاهرة كانت تتوقعه البعثة منذ البداية وهو عدم اتفاق المجلسين كالعادة، مع إحباط البعثة لمبادرة الدبيبة الانتخابية، وقتل حماس المجلس الرئاسي في تحمل مسؤولياته.

وأكد أن البعثة أنامت الجميع في العسل بعد أن وضعت ملتقى الحوار السياسي في الثلاجة منذ سنة كاملة.

منوها أن الهدف واضح وهو تمزيق ليبيا وتقسيمها والسيطرة على النفط وتدويله، ولكن لن نسمح لهم.

وأشار لعودة الملتقى السياسي بإرادة الليبيين وسنستعيد ملكية الحوار من السفراء.

في حين أكد على ضرورة الألتفاف حول المجلس الرئاسي ليتحمل مسؤولياته ويصل بنا إلى انتخابات.

وذلك لضمان وحدة ليبيا وسيادتنا على ثروتنا النفطية المستهدفة بمشروع النفط مقابل الغذاء .

إلى ذلك أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، استعداده التام للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال في رسالة موجهة إلى ستيفاني وليامز، إنه مستعد للقاء صالح تأكيدًا لاستمرار سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت.

وأضاف رئيس المجلس :”نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي”.

وأوضح المشري أن اللقاء سيكون لمناقشة النقاط العالقة فـي المسار الدستوري والسعي إلـى حلهـا، وإحالتهـا إلـى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها.

وكانت وليامزأكدت أمس الإثنين انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.