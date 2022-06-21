الأعلى في العالم .. درجة الحرارة في الكويت تصل إلى “70”

أخبار ليبيا 24

سجلت الكويت درجات حرارة هي الأعلى على مستوى العالم خلال العام 2022 إذ بلغت يوم أمس الإثنين 52 درجة في الظل.

وبلغت الحرارة في محلة الجهراء قرب العاصمة الكويت 52 درجة في الظل. مما يعني أن الحرارة بلغت 65 أو حتى 70 تحت أشعة الشمس.

وبحسب توقعات الطقس، فإن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على الأقل حتى الخميس المقبل بحسب وسائل الإعلام الكويتية التي رجحت أن يبلغ استهلاك الكهرباء في مكيفات الهواء رقماً قياسياً في يونيو يصل إلى حدود 16800 ميغاواط متجاوزاً بشكل كبير الرقم السابق في صيف 2021 عندما وصل إلى 15670 ميغاواط.

يشار أن الكويت ليست الدولة الخليجية الوحيدة المعنية بارتفاع الحرارة القياسي. في المملكة العربية السعودية، سجلت مدينة الدمام شرقي البلاد 49 درجة مئوية وحذرت صحف سعودية من أن الدرجة خمسين قادمة خلال الأسبوعين المقبلين.

من جهته أوضح موقع الخليج أونلاين من جهته أن الاحتباس الحراري هو أحد “التحديات الرئيسية التي تواجه دول الخليج” وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي وافق الأحد 5 يونيو.

يذكر أنه في أكتوبر 2021، حذرت صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية من أن “أيام الصيف في دول الخليج قد تصبح قاتلة لمن يقضون ساعات قليلة فقط في الهواء الطلق”.