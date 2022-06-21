جهود مشتركة بين تركيا والأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

أخبار ليبيا 24

أجرى، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، تناول العلاقات التركية الإستونية وقضايا إقليمية بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان أكد أنه يشجع أوكرانيا وروسيا للعودة للمفاوضات، وأنه يواصل جهوده للحد من آثار الحرب السلبية في المجال الإنساني.

وأضافت، أن أردوغان أشار إلى أنه يبذل جهودا مشتركة مع الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي سيمثل عاملا في منع أزمة الغذاء العالمية.

وأجرى أردوغان، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وقالت الرئاسة التركية، إن الاتصال تناول مبادرات حل الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت، أن أردوغان أوضح، خلال الاتصال، أنهم يواصلون جهودهم المشتركة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي من شأنها أن تكون عاملا فعالا في منع أزمة الغذاء العالمية.

ولفتت إلى أن أردوغان أكد أنهم مستمرون في تقديم مقترحاتهم إلى الجانبين فيما يتعلق بإحياء مفاوضات السلام وإنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية.