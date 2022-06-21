جريمة تهز الشارع المصري..طالب يذبح زميلته أمام أبواب الجامعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهدت مدينة المنصورة بوسط الدلتا في مصر ، جريمة بشعة صباح الاثنين،

حيث لفظت طالبة جامعية أنفاسها الأخيرة على يد زميل لها أمام بوابة الجامعة أثناء توجهها لأداء الامتحان.

وأثارت تلك الجريمة البشعة حالة من الصدمة والاستنكار في الشارع المصري.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مدينة المنصورة بلاغا من أمن جامعة المنصورة بقيام طالب بإنهاء حياة زميلته بعد طعنها بسكين في الرقبة.

– ملابسات الواقعة

بعد التحريات وسؤال شهود العيان، تم التأكد من أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام،

أشهر أحد الطلاب سلاحاً أبيض (سكين) ووجه طعنات نافذة لزميلته في الرقبة.

وسقطت الفتاة على الأرض مغشياً عليها غارقة في دمائها.

وعلى الفور، أمسك عدد من الموجودين أمام بوابة الجامعة الطالب والسلاح المستخدم في الحادث، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية وأظهر مقطع فيديو متداول للحادث.

وأوضحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية المصرية أن الجاني، ويدعى “م. ع. م”، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجني عليها تدعى “ن. أ. أ”، طالبة بكلية الآداب.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ، فيما تم نقل الطالب أيضا إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدي عدد من الأهالي عليه عقب ضبطه.

– قرارات النيابة العامة

تولت النيابة العامة المصرية التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير.

سرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة. وكذلك الانتقال للمعاينة، وسؤال المتهم وتفريغ الكاميرات.