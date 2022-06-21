تشاووش أوغلو يؤكد دعم تركيا للدولة الليبية

21 يونيو، 2022 2:38 م
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أخبارليبيا24

أكد وزير خارجية الجمهورية التركية، مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء دعم بلاده الدائم للدولة الليبية.

وشدد أوغلو خلال لقاءه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي على دعم جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

واتفق الجانبان في اللقاء في أنقرة على استمرار التواصل في هذه المرحلة المهمة من العلاقات الليبية التركية.

وناقش النائب بالمجلس الرئاسي، ووزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وآخر مستجدّات العملية السياسية.

21 يونيو، 2022 2:38 م
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